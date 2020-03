"Żarłoczna skarpetka" hitem w sieci. Obejrzano ją już ponad 16 milionów razy

Autor: paj / Źródło: Dzień Dobry TVN

Ręka przebrana za skarpetkę "pożera" samochody jadące ulicą. To nagranie obejrzało już kilkanaście milionów osób. Choć nie było kręcone z myślą o kwarantannie, redakcja ToTeraz zainspirowała wielu do rozpowszechniania go z podpisem "szósty dzień kwarantanny". A wszystko po to, by podnieść się na duchu podczas domowej izolacji.Zabawny film obiegł cały świat. Stał się tak popularny, że dostrzegły go nawet gwiazdy Hollywood.