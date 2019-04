Ukradli posąg, ruszyło ich sumienie. Wrócili na miejsce z kwiatami

Autor: Antonina Długosińska / Źródło: The Humane Society of the United States /Shutterstock

Oto nowa propozycja w legislacji na Florydzie. Nieodpowiedzialni właściciele pozostawiający zwierzęta na terenach zagrożonych klęską żywiołową mogą zapłacić grzywnę lub nawet trafić do więzienia. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, zacznie obowiązywać od 1 lipca.