Toast na odległość. Włoscy sąsiedzi piją drinki na balkonie. Każdy na swoim

Autor: MW / Źródło: Milionerzy TVN

W rodeo chodzi o to, żeby utrzymać się na byku trzymając go oburącz, nie dotykając go dłońmi, przez minimum 8 sekund czy przez maksimum 8 sekund? Z takim pytaniem w "Milionerach" musiał zmierzyć się pan Marcin Grochala z Torunia. Za poprawną odpowiedź mógł zdobyć 20 tysięcy złotych.