To największa truskawka w Polsce

Autor: AD / Źródło: Milionerzy, prod. Jake Vision dla TVN, 2019

Lukrowane racice, cynaderki z cukrem pudrem czy może słonina w czekoladzie? Która z tych potraw to słynny ukraiński przysmak? Na to pytanie, warte 5 tysięcy złotych, odpowiadał w "Milionerach" pan Mariusz Bachowski, policjant ze Skawicy. Do dyspozycji miał jeszcze dwa koła ratunkowe. Wcześniej uczestnik musiał zmierzyć się z pytaniami o „babciny zestaw do wyrywania mleczaków”, gdzie poprawnie wskazał na „nitkę i klamkę”, a także o to, „ilu zawodników mieści się w największych bobslejach, jakie ścigają się na igrzyskach olimpijskich”. Pan Mariusz z odpowiedzią na drugie pytanie miał problem, dlatego skorzystał z koła ratunkowego. O pomoc poprosił publiczność. Dzięki temu był w stanie poprawnie wskazać, że w bobslejach mieści się czterech zawodników. Kolejne kłopoty pojawiły się przy pytaniu za pięć tysięcy złotych. Który to słynny ukraiński przysmak? A: lukrowane racice B: cynaderki z cukrem pudrem C: słonina w czekoladzie D: głowizna w syropie klonowym Uczestnik nie znał poprawnej odpowiedzi. Zdecydował się wykorzystać drugie koło ratunkowe - pół na pół. Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi został z wyborem pomiędzy opcjami C i D. Ostatecznie pan Mariusz postawił na „słoninę w czekoladzie”. Była to poprawna odpowiedź. Słonina w czekoladzie to lwowski przysmak. Serwuje się ją na patyku, mocno schłodzoną.