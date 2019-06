Tak wygląda zderzenie z pociągiem

Autor: Antonina Długosińska / Źródło: tvn24

Pani Katarzyna z Miłocic na Dolnym Śląsku wystawiła przed domem klatkę, do której można przywieźć niechciane zwierzęta. Ma to zapewnić zwierzęciu lepszy los niż przywiązanie do drzewa czy porzucenie na drodze.