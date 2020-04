Szósty tydzień kwarantanny: tworzysz układ taneczny z koniem

Autor: MW / Źródło: Milionerzy TVN

Co jest potrzebne do zapisu liczb w systemie binarnym? Cyfry zero oraz jeden, litery X i Y, kropki i kreski, a może kwadraty i kółka? Z odpowiedzią na takie pytanie w "Milionerach" musiała zmierzyć się pani Paulina Lipka-Bartosik. Za poprawną odpowiedź mogła zdobyć dwa tysiące złotych.