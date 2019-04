Skąd wzięła się nazwa „długi weekend”

Autor: AD / Źródło: Milionerzy, prod. Jake Vision dla TVN, 2019

Co to jest bryzol? Takie pytanie usłyszała pani Barbara Kłoczko z Wierzbiszek. Miała do dyspozycji jeszcze wszystkie koła ratunkowe. Gra pani Barbary rozpoczęła się bardzo prosto. Bezproblemowo odpowiedziała na pierwsze pytanie, za 500 złotych. Hubert Urbański zapytał o to, co zrobić, jeśli mamy problem z jakąś decyzją. Uczestniczka od razu znała odpowiedź i wskazała na „przespać”. Jednak już drugie pytanie, za tysiąc złotych, sprawiło pani Barbarze problem. Bryza to wiatr wiejący w dzień od morza ku lądowi. A bryzol? A: wieje z dolin ku szczytom B: przyjaźnił się z Achillesem C: jest fazą rozproszoną cieczy D: kroi się w poprzek włókiem Uczestniczka od razu odrzuciła odpowiedzi A i B. Ponieważ nie była pewna, którą opcję wybrać, o pomoc poprosiła publiczność. 59 proc. pytanych wskazało na odpowiedź D, 27 proc. na odpowiedź C. Pani Barbara zdecydowała się posłuchać zdania większości i wskazała na „kroi się w poprzek włókien”. Była to poprawna odpowiedź. Bryzol to polędwica wołowa lub wieprzowa, pokrojona w poprzek, usmażona i podawana z cebulą. Kolejne pytanie uczestniczka usłyszy we wtorkowym odcinku.