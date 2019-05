Psy potrafią wykryć raka z 97% dokładnością. Wystarczy odpowiedni trening

Autor: AD / Źródło: Milionerzy, prod. Jake Vision dla TVN, 2019

Czym nie strzyżemy? Takie pytanie usłyszała w "Milionerach" pani Ewa Błaszczyk z Katowic. Miała do dyspozycji jeszcze wszystkie koła ratunkowe. Czasami zdarza się, że uczestnik ma problem z odpowiedzią już przy pierwszym pytaniu. Pani Ewa wolała nie ryzykować i o pomoc poprosiła publiczność. Zdecydowana większość, bo aż 84 proc. pytanych wskazało na odpowiedź C - zębami. Nie strzyżemy: A: oczami B: uszami C: zębami D: włosów Uczestniczka zdecydowała się posłuchać podpowiedzi publiczności i zaznaczyła odpowiedź C. Był to poprawny wybór. Pani Ewa usłyszała jeszcze dwa pytania. Pierwsze dotyczyło państwa, które zaczyna się na taką samą głoskę i literę, jak jego stolica. Chodziło o Szwecję i jej stolicę - Sztokholm. Kolejne pytanie, za dwa tysiące złotych, dotyczyło „furażerki”, a konkretniej tego, czym jest. Uczestniczka wskazała na „wóz drabiniasty”. Poprawną odpowiedzią jest „czapka składana podłużnie”.