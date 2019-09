Nie widzieli się dwa dni. Urocze spotkanie małych przyjaciół

Autor: mmis / Źródło: Milionerzy TVN

Co łączy Brazylię, Indonezję i Kenię? Przechodzi przez nie równik, mają identyczne PKB per capita, ich stolice leżą nad morzem czy to monarchie parlamentarne? Takie pytanie w "Milionerach" usłyszał Filip Olszówka z Tarnowa.