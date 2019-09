Leciał na wakacje do Hiszpanii. Sam musiał pilotować samolot

Autor: AD / Źródło: Milionerzy, prod. Jake Vision dla TVN, 2019

Karosze mają…? Szpony i zakrzywiony dziób, wąsy czepne, czarne ogon, grzywę i sierść, a może gumowe podeszwę i cholewkę? Z takim pytaniem w “Milionerach” musiała się zmierzyć pani Malwina Palęty z Lubonia. Za poprawną odpowiedź mogła zdobyć 20 tysięcy złotych. Wcześniej uczestniczka musiała odpowiedzieć na sześć innych pytań. W żadnym przypadku nie skorzystała z koła ratunkowego. Problemy sprawiło jej dopiero pytanie szóste, za 20 tysięcy złotych. Karosze mają: A: Szpony i zakrzywiony dziób B: wąsy czepne i rurkowate kwiaty C: czarne ogon, grzywę i sierść D: gumowe podeszwę i cholewkę Karosze to czarne konie Karosze to konie czarnej maści. Mają zatem czarne ogon, grzywę i sierść.