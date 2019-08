Koty w więzieniu odmieniają skazanych

Autor: mmis / Źródło: Milionerzy TVN

Ajuści to: "precz mi stąd", "czy ja wiem?", "kto by pomyślał…" czy "ma się rozumieć!"? To pytanie warte tysiąc złotych w "Milionerach" usłyszał pan Krzysztof Koniuszek z Poznania.