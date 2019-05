Koncept idealnego łóżka. Przesunie partnera na jego stronę

Autor: AD / Źródło: Milionerzy, prod. Jake Vision dla TVN, 2019

Jaka przeszkoda na polu golfowym to tak zwany bunkier? Takie pytanie usłyszała w "Milionerach" pani Justyna Kwaśniewska z Lipna. Miała do dyspozycji jeszcze wszystkie koła ratunkowe. Pani Justyna szybko i pewnie odpowiedziała na siedem pierwszych pytań. Ani razu nie skorzystała z koła ratunkowego. Była pytana m.in. o graficzny symbol wi-fi czy o nazwę koloru, który jest szarobrązowozielony. Pierwsze wątpliwości pojawiły się jednak przy pytaniu za 75 tysięcy złotych. Jaka przeszkoda na polu golfowym to tak zwany bunkier? A: kępa krzaków B: dół z piachem C: sterta siana D: oczko wodne Uczestniczka od razu skojarzyła bunkier wojskowy i postawiła na odpowiedź B „dół z piachem”. Potem jednak zaczęła wątpić w swój wybór i rozważała skorzystanie z koła ratunkowego pół na pół. Po chwili zastanowienia zdecydowała się zaryzykować i ostatecznie wskazała na opcję B. Był to dobry wybór. Pani Justyna wygrała 75 tysięcy złotych. Kolejne pytanie uczestniczka usłyszy we środowym odcinku programu.