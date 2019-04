Ewolucja technologii. Lot na księżyc vs zdjęcie czarnej dziury

Autor: AD / Źródło: Milionerzy, prod. Jake Vision dla TVN, 2019

Pytanie o cytat z „Kubusia Puchatka” usłyszał w „Milionerach” pan Jarosław Walo z Poznania. Miał do dyspozycji jeszcze wszystkie koła ratunkowe. Pan Jarosław bezproblemowo przeszedł przez pierwsze pięć pytań. Po chwili zastanowienia pewnie odpowiadał na każde z nich. Pytania dotyczyły m.in. rozbudowanej sukni ślubnej czy znaczenia czasownika „kopsać”. Pierwsze wątpliwości gracza pojawiły się przy szóstym pytaniu, za 20 tysięcy złotych. Chodziło o cytat z „Kubusia Puchatka”. Jak przyznał uczestnik, jego córka jest „jeszcze zbyt młoda, by znać tę bajkę”, dlatego zdecydował się skorzystać z pomocy publiczności. 55 proc. pytanych wskazało na Kłapołuchego. „Jeśli chodzi o mnie (…) to nie znoszę tego całego mycia. Nowoczesna bzdura, i tyle” gderał: A: Krzyś B: Prosiaczek C: Kłapołuchy D: Kubuś Puchatek Pan Jarosław zdecydował się posłuchać opinii większości i zaznaczył odpowiedź „C”. Okazała się poprawna. Kłapołuchy to osiołek, który cechuje się wyjątkowym pesymizmem. Mieszka nawet w „Ponurym Zakątku Kłapołuchego”. Zobacz inne pytania z „Milionerów”: